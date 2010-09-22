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ADD BAŞKANI TANSEL ÇÖLAŞAN'A DAVA KAHRAMANMARAŞ (A.A)

22 Eylül 2010 17:07

-ADD BAŞKANI TANSEL ÇÖLAŞAN'A DAVA KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 22.09.2010 - Kahramanmaraş'ta 3 esnaf, bir panelde ''Anayasa referandumunda evet oyu kullananların gaflet, dalalet ve ihanet içinde olduğunu söyleyerek kendilerine hakaret ettiği'' iddiasıyla, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Tansel Çölaşan'a bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçelerini Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına veren esnaflar Ahmet Bilgili, Veli Kayan ve İbrahim Karcılar, adliye çıkışında gazetecilere, Çölaşan'ın Hatay'da düzenlenen ''Türkiye Nereye Gidiyor'' konulu konferansta ''Anayasa referandumunda evet oyu kullananlar gaflet, dalalet ve ihanet içinde'' diyerek kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü. Esnaflar, Tansel Çölaşan'ın bu sözleriyle Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki sözlerini ''Kötü emellerine alet ettiğini'' ve ADD'yi de ''aşağıladığını'' ifade ederek, ''Kişilik haklarımıza saldırı var, hakaret var. Biz de bin lira tazminat istemiyle dava açtık'' dediler. Öte yandan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bir panelde, ''Anayasa referandumunda evet oyu kullananların gaflet, dalalet ve ihanet içinde olduğunu söyleyerek, kendisine hakaret ettiği'' iddiasıyla Tansel Çölaşan'a 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

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