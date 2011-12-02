-ADB Başkan Yardımcısı Joe Biden Erbil'de ERBİL (A.A) - 01.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil kentine geçti. Joe Biden'ı Erbil Uluslararası Havaalanı'nda Irak bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani karşıladı. ABD Başkan Yardımcısı sıfatıyla beşinci kez Erbil'e ziyarette bulunan Biden'e, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey'nin de aralarında bulunduğu kalabalık heyet eşlik etti. Biden, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından Barzani'nin karargahına hareket etti. ABD Başkan Yardımcısı, burada Mesut Barzani, bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı Berham Salih ve bazı yetkililer tarafından karşılandı. Joe Biden, daha sonra Barzani ile basına kapalı olarak görüştü.