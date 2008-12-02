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Spor

Adaylık yolu açıldı

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu tarafından üyelikten ihraç edilen Sadettin Saran, açtığı davayı kazandı.

02 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu tarafından üyelikten ihraç edilen Sadettin Saran, açtığı davayı kazandı ve kulüp üyeliğini geri aldı. Saran isterse seçime başkan adayı olarak girebilecek.


Fenerbahçe Yönetimi'nin Sadettin Saran hakkında aldığı ihraç kararı kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden geri döndü.

İsmi Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylığı ile sürekli gündemde olan Sadettin Saran, Fenerbahçe Yönetimi'nin 2007 yılında aldığı ihraç kararına karşı açtığı davayı kazandı.

Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Fenerbahçe Kulübü'nün aldığı kararın hukuka aykırı olduğuna karar verip, ihraç kararını iptal etti.

Daha önce de ihraç kararı iptal edilen Sadettin Saran, bu kararla 2. kez ihraç kararını iptal ettirmiş oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe kongre üyelik hakkını geri kazanan Sadettin Saran'ın başkanlık yolu da yeniden açılmış oldu.

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