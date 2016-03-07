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Dünya
Deutsche Welle

Adaylık yarışına heyecan geldi

ABD'deki başkan adaylığı önseçimlerinde favoriler Clinton ve Trump önde giderken, Sanders ve Rubio rakiplerini zorlamaya başladı.

07 Mart 2016 10:18


ABD’deki başkan adaylığı yarışında Demokrat senatör Bernie Sanders çetin ceviz çıktı. 74 yaşındaki Sanders Kansas ve Nebraska’dan sonra Maine eyaletinde de eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’u geride bıraktı.

Cumhuriyetçi Parti’nin adaylık ön seçimlerinde Donald Trump karşısında şans tanınmayan Florida senatörü Marco Rubio Puerto Rico’da birinci oldu. Rubio Cumartesi günü dört eyalette yapılan seçimde ikinci bile olamamıştı.

Hillary Clinton Demokrat rakipleri arasındaki farkı korudu. Pazar akşamı Clinton ile televizyon açık oturumunda sert söz düellosuna giren Bernie Sanders rakibini yeniden finans kapitalizmi ile yakın ilişki içinde olmakla suçladı.

Popülist milyarder Donald Trump, hafta sonundaki iki önseçimi muhafazakâr senatör Ted Cruza kaptırmasına rağmen iki rakibiyle arasındaki farkı koruyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin 20 eyalette yapılan önseçimlerinde Marco Rubio bu kez en fazla oyu toplarken Donald Trump 12, Ted Cruz ise 6 eyaleti aldı. Ted Crruz’un Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığı yarışından tamamen kopmaması için 15 Mart’ta eyaleti Florida’da yapılacak olan önseçimi mutlaka kazanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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