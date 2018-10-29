Adaylık teklif edildi mi? | Bahçeli'den Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Anakra Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler için 'herhangi bir önerileri' olmadığını söyledi. Bahçeli, "Aday olmak isterse bize şeref kazandırır" diye ekledi. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından bir Twitter'dan mesaj paylaşan Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir... Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir... Sözleri bana şeref vermiştir... Teşekkür ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Partisinin İstanbul'da kimi aday göstereceğine dair de konuşan Bahçeli, "Siyaset kombini adı altında bir sistem önerdik. Ancak bu iltifat görmedi. MHP her ilde, her seçim çevresinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. İstanbul’da bir sürprizimiz olabilir" dedi.

Ankara'da, Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olarak Melih Gökçek'i göstereceklerine dair iddialara yanıt verdi.

Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir, 'Onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz, MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz' şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP'ye şeref kazandırır" diye konuştu.

"İstanbul için sürprizimiz olabilir" diyen Bahçeli, "Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeğimizi ifade ettik. Siyaset kombini adı altında sistem önerdik. MHP, her ilde kendi adayları ile seçime girmek kararı almıştır. İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir. Cumhur İttifakı devam ediyor yerel ittifakta yokuz diyoruz. Sürprizi söylersem anlamı kalmaz" ifadesini kullandı.

'EYT'de ısrarcı olmamak kanaatindeyiz'

Öte yandan 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusuna da değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında Cumhurbaşkanının ifadesi ile 700 milyara ulaşan bir miktarı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır."

Bugün açılacak 3. havalimanı için düzenlenecek törene katılmayacağını söyleyen Bahçeli, "Millete büyük bir hizmet olmuştur. Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz" dedi.