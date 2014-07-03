Adaylık başvuruları sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimi uyarınca, cumhurbaşkanı seçimi adaylık başvuruları bugün sona erdi

AA’nın haberine göre, YSK, cumhurbaşkanı adaylık başvurularını 5 Temmuz Cumartesi günü inceleyecek ve tespit edilen eksiklikler olursa bunların tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak.

İlk Başvuru İhsanoğlu’nun

Adaylık için ilk başvuru, 29 Haziran Pazar günü CHP ve MHP tarafından yapıldı. Partiler, bu tarihte ortak adayları Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, cumhurbaşkanlığına aday gösteren dilekçelerini TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e sundu.

AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylık başvuruları da 1 Temmuz'da TBMM Başkanlığına yapıldı.

Geçici aday listesi 8 Temmuz’da yayımlanacak

Cumhurbaşkanı adayları, YSK tarafından belirlenen bilgi ve belge eksikliklerini en son 7 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlamakla yükümlü. Eksikliklerin tamamlanmasının ardından cumhurbaşkanı geçici aday listeleri 8 Temmuz Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

11 Temmuz’da propaganda dönemi başlayacak

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar, 10 Temmuz Perşembe günü YSK'ca karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 11 Temmuz Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.