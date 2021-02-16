Adaylık açıklaması polis tarafından basılan Metin Kaya, AKP Trabzon İl Kongresi öncesi gözaltına alındı

AKP Trabzon İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Metin Kaya, bugün yapılacak kongre öncesi gözaltına alındı. Kaya’nın başkanlığa adaylığını açıklayacağı basın toplantıları da daha önce polis tarafından basılmıştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaya’nın gözaltına alındığını doğruladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada "Adı geçen şahıs ile ilgili tehdit, hakaret, basit yaralama ve mala zarar verme suçları iddiasıyla aranması vardı. Bu nedenle gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Korkmuyor ve pes etmiyorum"

Metin Kaya ise adaylığının devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ben bu hırçın toprağın evladıyım. Burası benim öz yurdum, öz vatanım. Benim mücadelem hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, üyelerimizin ve delegelerimizin isteklerini, beklentilerini ihtiyaçlarını dile getirme mücadelesidir... Menfaate göre şekil değiştiren, ilke tanımayan, çizgisi olmayan, ahlaki değerleri bilmeyen kişiler asla kazanamaz, başarı sağlayamaz, hedefine ulaşamaz. Biz doğru olacağız, dik duracağız ki hedefimize varıp kazanmış olalım. Bu uğurda asla çekinmiyor, korkmuyor ve pes etmiyorum... Yapılan tüm engellemelere rağmen davamdan asla vazgeçmedim ve geçmeyeceğim. Ben Metin Kaya olarak halkımıza hizmet için, sessizlerin sesi, kimsesizlerin nefesi, siyaset yapmak isteyenlerin hevesi olmak niyetiyle yola çıktım . Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın hedefleri doğrultusunda, AKP Trabzon İl Başkanlığına Adayım…"

Emniyet'ten açıklama

AKP’nin Trabzon İl Başkanlığı için adaylık açıklaması yapmak isteyen Metin Kaya’nın düzenlediği basın toplantıları iki kez polis tarafından basılmış, aracı polis tarafından çekilmiş ve gözaltına alınmıştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, bu olaylar ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kaya’nın "suç kaydını" açıklamıştı. Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “Bu şahıs, geçmişte işlemiş olduğu bir çok suçtan dolayı adli makamlarca yargılanmış, hakkında adli ve idari işlemler yapılmış ve mahkumiyet cezası almıştır. Bu kişinin aynı tür eylemlerine yakın zamanda da devam ettiği bilinmektedir. Şahsın emniyet güçlerine ve kamu otoritesine karşı alenen sarfettiği bu sözleri ile bir siyasi partinin kongresinden istifade etmek suretiyle istismar çabası içerisinde olduğu değerlendirilmektedir. Anılan şahsın yukarıda bahsedilen amaçlarına matuf olarak kamusal tüm imkanları seferber etmeye çalıştığı da açıktır.”