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Spor

Adaylığını açıklayan Fikret Orman'a 3 kulüpten destek

''Türk futboluna hizmet etmek en büyük arzum''

23 Ocak 2018 16:58

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Orman’ın açıklamasından önce Osmanlıspor bir bildiri yayınlayarak Dursun Özbek’ten boşalacak olan Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Bu kulübün ardından Kayserispor ve Malatyaspor’da adaylarının Fikret Orman olduğunu bildirdiler. Konu ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’na bir açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “İstanbul Kulüpleri yani Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce başkanlık yaptı. Fikret Bey de arzuluyor. Biz de kendisinin başkan olmasına sıcak bakıyor, istiyoruz. Eğer Fikret Bey hayır derse Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yı da destekleriz” dedi. 

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de DHA’ya konuştu. Gevrek “Adayımız Fikret Orman. Orman’ı destekliyoruz” dedi.  Bu gelişmelerin ardından Fikret Orman, Hürriyet'e aday olup olmayacağını şu sözlerle açıkladı:

“Kendimi Türk futboluna adamış biriyim. Değerli başkanların düşünceleri beni çok memnun etti. Türk futboluna hizmet etmek en büyük arzum. Her zaman söylüyorum, sadece Beşiktaş’ın iyi olması yetmez. Tüm takımlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Marka değerimiz açısından bu çok önemli. Birkaç kulüp başkanı ile daha konuşup Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için adaylığımı açıklayacağım”

 

 

 

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