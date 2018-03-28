Adaylığı yargı kararıyla mı önlenecek?

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Ceza alarak siyasi yasaklı olmam için uğraşanlar var” dedi. Demirtaş’ın bu açıklamalarının ardından gözler yargılandığı davalara çevrildi. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olması konuşulan Demirtaş’ın toplam 482 yıl hapsi isteniyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin kabulünün ardından başlatılan operasyonlar sonucunda tutuklanan Selahattin Demirtaş, bugüne kadar birçok duruşmaya SEGBİS dayatmasını kabul etmediği için katılmadı. Tutuklu bulunduğu dosyanın iddianamesi tutukluluğundan 90 gün sonra kabul edilen Demirtaş’ın ilk duruşması da 399 gün sonra 7 Aralık 2017’de yapıldı.

Mahkemeye getirilmeyen Demirtaş, SEGBİS dayatmasını kabul etmedi ve bu duruşmaya katılmadı. İkinci duruşması ise tutuklandıktan 468 gün sonra 14 Şubat’ta yapıldı ve Demirtaş ilk kez hâkim karşısına çıktı. Demirtaş’ın, “Ceza almam için baskı yapıyorlar” dediği davanın üçüncü duruşması ise 11 Nisan’da görülecek.

Tutuksuz dosyalardan 109 duruşma

Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı dosyalardan ise 4 Kasım 2016’dan bugüne dek tam 109 duruşma görüldü. Demirtaş, “Türklüğü aşağıladığı” gerekçesiyle şubatta beş ay hapis cezası aldı. Ceza ertelenmezken dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Bu cezanın kesinleşmiş olması, Demirtaş’ın olası bir Cumhurbaşkanlığı ya da milletvekilliği adaylığını etkilemeyecek çünkü Anayasa’nın 76’ncı maddesi, seçme ve seçilmeden men edilmek için en az bir yıl hapis cezası alınmasını öngörüyor.

Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı davanın iddianamesi tam 31 fezlekenin birleştirilmesinden oluşuyor. Birbirlerinden bağımsız fezlekeleri bir araya getiren savcı, Demirtaş’ın farklı tarihlerde, farklı konularda yaptığı konuşmalar nedeniyle 142 yıl hapis cezasını talep ediyor. Tutuklu olduğu dosyadaki 31 fezlekeden 9’unu hazırlayan savcılar, ‘Gülen Yapılanması üyesi’ oldukları gerekçesiyle şu anda tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

Fezlekelerin büyük bölümündeki iddialar 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait olmasına karşın fezlekeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Dokunulmazlıklar kaldırılmalı” açıklamalarının ardından 2016 yılının ilk dört ayında hazırlandı.

HDP, operasyonların tüm milletvekillerine farklı savcılarca aynı gün başlatılması ve fezleke hazırlanma tarihlerinin Erdoğan’ın açıklamalarına denk düşmesi nedeniyle davaların hukuki değil siyasi olduğunu savunuyor. Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan diğer iddianamelerin içeriği de siyasi faaliyetler çerçevesinde yaptığı konuşmalardan oluşuyor.