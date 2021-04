Adaylığı tartışmalara neden olmuştu; Emily in Paris yapımcılarının Altın Küre adaylarını belirleyen ekibi Paris'te ağırladığı ortaya çıktı

Tartışmalara neden olan Altın Küre adayı Emily in Paris dizisinin yapımcılarının Altın Küre adaylarını belirleyen ekipten 30 gazeteciyi Fransa'ya dizi setine davet ederek konaklamalarını karşıladığı ortaya çıktı.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Altın Küre adayı olan Emily in Paris yapımcılarının yarışma jürisini ağırlaması "etik çatışma" yarattığı nedeniyle tepki çekti.

Altın Küre adaylarını belirleyen 87 gazeteciden oluşan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nden (HFPA) 30 kişinin 2019'da Paris'e davet edilerek gecelik oda ücreti 1400 dolar olan beş yıldızlı bir otelde ağırlandığı, basın toplantısına ve özel bir müzede öğle yemeğine katıldığı tespit edildi. Seyahatten bahseden bir HFPA üyesi "Bize krallar kraliçeler gibi davrandılar" dedi.

Emily in Paris 2020 Altın Küre Ödülleri'nde en iyi komedi/müzikal dizi ve komedi/müzikal kategorilerinde en iyi kadın oyuncu (Lily Collins) dallarında aday gösterildi. Dizinin aday gösterilmesi televizyon sektöründe pek çok kişiyi şaşırttı. Dizinin "Altın Küre derecesinde iyi olmadığı" yorumları yapılırken Emily in Paris senaryo ekibinden Deborah Copaken de, yazdığı bir makalede "HBO'nun I May Destroy You dizisi aday gösterilmezken 'beyaz Amerikalının lüks beyazlık sattığı' bir hikâyenin aday gösterilmesine şoke olduğunu' yazdı.