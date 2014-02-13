Belediye adaylarından hediye paketleri: Çocuk bezi, çakmak, bisiklet...



Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte belediyelerin hediye dağıtma yarışı da hızlandı. Ancak bu sene diğerlerinden farklı olarak gıda paketleriyle yetinmeyen belediyeler portföyü çeşitlendirdi. Belediyeler bu seçim döneminde kol saatinden bisiklete geniş bir alanda ‘vatandaşlarına hizmet vermek’ için ihaleye çıktı. Ankara ’da Altındağ Belediyesi 60 bin çakmak dağıtmak için hazırlık yaparken, İzmit Belediyesi sömestr tatilinde çocuklara 4 bin bisiklet dağıtmak için ihaleye açtı. Tuzla Belediyesi de 144 bin liralık kol saati aldı.

60 bin çakmağa 84 bin lira

Hacer Boyacıoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Belediyeler yerel seçimler öncesinde sosyal yardım ve promosyon çeşitlerini arttırdı. Bu kapsamda belediyelerin yaptığı ihaleler de hız kazandı. Son 5 aydır bu kapsamda ihalelerden biri Altındağ Belediyesi’ne ait. Belediye aralık ayında yaptığı ihale ile 60 bin adet mutfak çakmağı aldı. Mutfak çakmakları için ödenen tutar da 84 bin TL oldu. Belediyenin yaptığı bir diğer ihale ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda harcama kuponu verilmesi oldu. 6 Kasım’da sonuç ilanı yayımlanan ihale için 124 bin 68 TL’lik sözleşme imzalandı.

Belediyelerin bir diğer ilginç ihalesi geçen günlerde yapıldı. Halen teklif değerlendirme aşaması devam eden ihaleye göre Ankara’da Keçiören Belediyesi, 28 bin adet pide ve 28 bin adet ayran alımı için firmalardan teklif aldı. Alınacak pide ve ayranların belediyenin göstereceği yerlere dağıtılması öngörülüyor. İhale önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

Çocuk bezi bile var

İzmit Belediyesi de bu sömestr tatilinde ortaokul 1. sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtmak için toplu alım yaptı. Proje için yapılan 4 bin bisiklet ve bisiklet kaskı alımı ihalesi sonucunda, 796 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhaleye, belediyenin bildireceği okul adreslerine teslimatların yapılması şartı da eklendi.

Bir diğer sosyal yardım ihalesini ile Kocaelin’de Çayırova Belediyesi gerçekleştirdi. Halen süreçleri devam eden ihalelere göre, belediye önce ‘sosyal yardım amaçlı çocuk bezi alımı’ ihalesi yaptı. Birkaç gün sonra da, ‘sosyal yardım amaçlı yeni doğan hediye sepeti alımı’ için ihaleye çıktı.

Tuzla Belediyesi ise 2013 yılının son günlerinde tamamladığı ihale ile 143 bin TL’lik kol saati alımı yaptı. Çekmeköy Belediyesi de 2014 yılına geniş bir promosyon ürünleri paketiyle girdi. Bu kapsamda “5 bin ajanda, 7 bin duvar takvimi, 2 bin duvar saati, 2 bin kalem, 500 flashbellek, 16 bin kravat, bin fular, bin atkı, bin kristal fanus ve bin adet de şemsiye alımı” için bir ihale yapıldı ve 639 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Belediyelerin gıda yardım paketleriyle ilgili ihaleleri devam ederken kıyafet yardım paketlerinin sayısı da hızla artıyor. Bu ihalelerden en kapsamlısını geçen günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptı. Belediyenin halen devam eden ihalesinde, 54 tür kıyafet alınacak. Bunlar arasında bin adet bayan yelek, 1250 adet kot etek, 4 bin adet bayan iç çamaşır takımı, bin adet kemer, bin adet bayan kumaş pantolon, 500 adet erkek kanvas pantolon, 5 bin adet bez çanta da bulunuyor.