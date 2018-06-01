Adaylar, TRT'de konuşacak; iktidar partisine ilave 20 dakika verilecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propagandaların gün ve yayın saatlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, iktidar partisine ise ilaveten 20 dakika propaganda hakkıı verileceği belirtildi.

Adayların propagandalarını 17 Haziran Pazar günü ile 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 arasında yapacakları bildirilirken, seçimin ikinci tura kalması halinde ise propagandaların 4 Temmuz Çarşamba günü ile 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılacağı ifade edildi.

2 konuşma hakkı

Yeniçağ'da yer alan ahbere göre kararada, radyo ve televizyonda propaganda yapacak Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan, Doğu Perinçek, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’na, propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan 2 konuşma hakkı tanınacağı ifade edildi.

Adaylar, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebilecek. Adaylar propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağıtabilecek.

Propaganda için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının yayın sıraları, adayların birer temsilcisi ve TRT temsilcisinin önünde Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak kura ile saptanacak.

İktidar partisine ilaveten 20 dakika

Seçime katılan siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, iktidar partisine ilaveten 20 dakika propaganda, ana muhalefet partisine ise ilaveten 10 dakikalık propaganda hakkı verilecek.

Ne zaman yayınlanacak?

Adayların propagandalarını 17 Haziran Pazar günü ile 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 arasında yapacakları bildirilirken, seçimin ikinci tura kalması halinde ise propagandaların 4 Temmuz Çarşamba günü ile 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılacağı ifade edildi.