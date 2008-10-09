Adaylar tek tek değerlendirildi

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09 Ekim 2008 03:00




Teklif yapılan Ukrayna’da çalışan eski teknik direktörleri Mircea Lucescu’nun kesin kararı için 1 hafta süre istemesi ve Fenerbahçe’den de teklif aldığını açıklaması üzerine Rumen teknik adamla görüşmeyi askıya aldıklarını belirten genel sekreter Kenan Öner şöyle konuştu: "Menajerlerin önerdiği Villareal Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Slaven Bilic, Dubai’de çalışan Winfried Schafer, Holger Osieck, Samet Aybaba gibi isimleri tek tek analiz ettik. Bu yıl kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. Başkanımız Yıldırım Demirören ve yönetim kurulumuz ile Türkiye’yi tanıyan teknik adamın daha başarılı olacağına karar verdik."

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