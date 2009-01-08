Adaylar, seçmeni teknolojik silahla avlayacak

İstanbul'da açılan Seçim 2009 Fuarı'nda, 29 Mart'ta seçimlere girecek 21 partinin adaylarına ile muhtar adaylarına çok çeşitli ve ilginç teknolojik propaganda araçları sunuluyor. Fuar 11 Ocak'a kadar sürecek.



Referans gazetesinin haberine göre bayrakçısından, yazılımcısına, otobüsçüden, bestecisine kadar 150 firma 3 milyar dolarlık seçim pazarından pay kapmanın peşine düştü. Dün dünyanın ilk seçim fuarı olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan "Seçim Hazırlıkları Reklam ve Promosyon Fuarı"nda (Seçim 2009) belediye başkanı ve muhtar aday adayları için yaratıcı tanıtım aktiviteleri sergileniyor.



Bulunduğu yakın çevredeki tüm bluetooth'lu cep telefonlarını videolu mesaj bombardımanına tutacak çantalar ve ginger benzeri araçlar, 8 saatte 500 bin ayrı telefona adayların ses kaydı ile mesaj ileten Akıllı Arama Servisi, 15 dakikada platforma dönüşen hidrolik TIR, fuarda aday adaylarının karşısına çıkarılan farklı fikirlerden sadece birkaçı.



Fuarda kriz de unutulmamış. Firmalar, krizi göz önüne alıp belediye başkanı ve muhtar aday adayları için özel ekonomik tanıtım paketleri, taksit imkânı tanıyan satış sistemleri ve uygun fiyatlı ürünler de hazırlamış.



Sentez Tabela ve Dijital Baskı Şirketi, muhtar adaylarına 12 ay taksitle içinde bez afiş, fotoğraf çekimi gibi birçok kalemin olduğu tanıtım programı hazırlarken, Bahçıvan Bayrak, seçimlerin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan bayrak için de geri dönüşümlü bir model geliştirirdi. Firma kullanılan bayrakları seçimlerden sonra sattığı fiyatın yüzde 20'sine geri alacak.



Demos Fuarcılık'ın organizatörlüğünde gerçekleştirilen Seçim 2009, 11 Ocak'a kadar açık kalacak. İşte 3 günde 50 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda dikkatimizi çeken uygulamalar...



Seçimmoto ile günde 120 bin video mesaj



Seçim Hazırlıkları Reklam ve Promosyon Fuarı'nda tanıtılan ve cep telefonlarına videolu mesaj yağdıran "Seçimoto" ve "e-başkan" cihazlarını, belediye başkan adayları yakın markaja aldı. Bluetooth ile tanıtım yapma imkanı tanıyan Seçimoto'ya şu ana kadar 10 sipariş, 25 tane de ön talep aldıklarını belirten Vodera Bilişim Genel Müdürü Ömer Ekinci, "Yerel seçime özel olarak 2 yeni ürünü tanıtıyoruz. Her iki ürün de bluetooth (kablosuz) teknolojisi ile çalışıyor. Seçimoto dolaşan bir araç. Dolaştığı yerlerde bluetooh'u olan telefonlara videolu mesaj atıyor. e-başkan ise yine aynı sistem ile çalışan bir çanta. Cihazlar "başkanınızdan mesajınız var, bluetooth'unuzu açın" yazan ve başkan adayının resminin olduğu dosyaları cep telefonlarına gönderiyor" dedi.



Ekinci, Seçimoto'nun günde 120 bin telefona video gönderme özelliğine sahip olduğunu vurgulayarak, cihazların satış fiyatlarının ise yüksek olduğunu belirterek, "Ancak kriz nedeniyle kiralamaya da imkân tanıyan bir model de geliştirdik. Seçimoto'nun 3 aylık kirası 5-6 bin dolar. Seçimoto'yu alana yanında ayrıca e-başkan'ı da veriyoruz" diye konuştu.



Adayın sesinden otomatik arama



İstenilen zamanda, kaydı yapılmış sesli mesajın otomatik şekilde, sabit veya cep numaraları aranarak dinletilmesi de teknolojinin kullanıldığı seçim çalışmalarından biri.

Sistemi bugüne kadar daha çok bankalar ve sigorta şirketleri müşterilerine borçlarını hatırlatmak için kullanıyordu. Akıllı Arama Servisleri Şirketi'nin sahibi Doğan Öztürk, "8 saatte 500 bin ayrı numaraya ses kaydı gönderebiliyoruz. Bir aday, 10 adet renkli broşüre 1 lira ödüyor. Biz ise 10 aramadan 1 lira alıyoruz" dedi.



Muhtarlara taksitli seçim paketi



Sentez Tabela ve Dijital Baskı Şirketi, Türkiye'de ilk olarak muhtar adaylarına mahalle nüfusuna göre 12 ay taksitle proje fiyatları sunuyor. Şirketin pazarlama sorumlusu Eda Yavaş, "Adayın fotoğrafını stüdyomuzda çekiyoruz. Seçim çalışmalarına fazlasıyla yetecek kadar kağıt ve bez afişler, brandalar, el ilanları, kartvizitler, kalemler oluşturuyoruz. Afişlerin, brandaların, el ilanlarının da dağıtımı ve mahalleye yerleştirilmesini biz yapıyoruz. Adaya sadece ev ev dolaşmak ve kahvelerde kendini anlatmak kalıyor. Bir muhtarın ortalama propaganda masrafları 5-6 bin lira" dedi.



Geri dönüşümlü parti bayrakları



Kısa bir süreliğine kullanılan seçim bayraklarının hem yüksek fiyat nedeniyle partilere hem de doğaya zarar verdiğini düşünen Türk yatırımcı, Gaziantep'te bu bayrakları geri dönüşümle elde etmeye başladı. Bahçıvan Bayrak'ın kurucusu Nihat Bahçıvan, "Kullanılmış kumaşları topluyoruz, onları bez bayrak yapıyoruz. Seçimden sonra bayrakları, sattığımız fiyatın yüzde 20'sine satın alıyoruz. 2007 genel seçimlerinde 3 milyon metre bayrak sattık. 29 Mart'taki hedefimiz 15 milyon metre" dedi.



15 dakikada platform olan TIR



Lever Hidrolik, seçimler için hidrolik TIR'lar geliştirdi. Bir kişinin 15 dakikada büyük bir platforma dönüştürebildiği ve mobilled ekranlı TIR'lar tek bir merkezden yönetebiliyor. Lever Hidrolik Satış Müdürü Onur Çam, şubatta patent aldıklarını, yerel seçimlerle birlikte satışlarının arttığını söyledi. Şimdiye kadar 5'i belediyelere olmak üzere 11 hidrolik TIR sattıklarını belirten Çam, yerel seçimlerin sonuna kadar bu sayıyı 25'e çıkarmayı planladıklarını ifade etti. TIR'ların fiyatı ise 280 bin euro.



Vaatleri şarkıya dönüştürüyor



1986'da Türkiye'nin ilk seçim müziğini besteleyen Şen Prodüksiyon'un sahibi Gökhan Şen, "Adayın 3 sayfada açıkladıklarını ben 3 dakikalık şarkıda anlatıyorum. Benim sezonum 4 ay ve en fazla 100 beste yapabiliyorum. Bazen yörelerin anonim müziklerine sözler giydiriyorum. Hazırladığım seçim müziklerinin fiyatları 200 liradan 5 bin liraya kadar değişiyor. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'a kaliteli bir demo hazırlamaktayım" dedi.



Kış seçimlerine bere ve atkı



Seçim dönemleri aday ve partilere mevsimine göre tekstil ürünleri hazırlayan Şampiyon Sport'un Satış Yetkilisi Bertan Büngül, bu seçim sezonunda bere ve atkıların öne çıktığını söyledi. "Adayların seçmenlerine elle tutulan bir ürün vermesi çok daha önemli. Duvarda gördüğü veya cep telefonuna gelen reklamdan ziyade, boynuna astığı bir atkı seçmeni daha çok etkiliyor" diyen Büngül, marttaki seçimde atkı, kaşkol ve berelerin ön planda olduğunu söyledi.



Dev balonlu tanıtım 500 lira



Adayların bir diğer tanıtım aracı ise dev balonlar. Üzerinde adayın ismi ve resmi bulunan 8-10 metre yüksekliğinde, 7-8 metre çapında seçim balonları çatılarda veya parti binalarının önünde kullanılıyor. Sönmez Balloon'un satış Pazarlama Koordinatörü Ersin Sönmez, "1 yıl garantili. Seçmenin bakmaktan bıktığı afişler veya eline almaktan sıkıldığı broşürler yerine binaların çatısında 3 ay boyunca durabilecek balonlar adaylara daha cazip geliyor. Geçen seçimdeki gibi 300'e yakın balon satarız" dedi.



Aktif İleti internetten seçime yatırım yaptı



15 yıldır kargo sektöründe hizmet veren ve son yıllarda çeşitli alanlara yatırım yapmayı hedefleyen Aktif İleti, bir internet sitesi kurarak 4 aylık bir seçim yatırımı yaptı. 2009yerelsecimadaylari.com sitesini kurarak, büyük şehir, şehir, ilçe, belde ve muhtarlığa aday olacak yaklaşık 250 bin kişiyi sitede tanıtmayı hedefleyen şirket, isteyen adayların 500 liradan başlayan reklam fiyatları ile sitedeki tanıtımlarını geliştirecek.

