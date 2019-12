Adaylar oy başına 8 dolar harcadı

* ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçiminde iki aday Barack Obama ve John McCain, toplamda 1 milyar dolara yaklaşan seçim harcamalarıyla ABD tarihindeki en masraflı kampanyalara imza attı.



* Harcanan miktarlara bakıldığında her iki aday, bir oy için 8 dolar harcamış oldu. Bu rakam, 2004 seçimlerinde bir oy için 5.5 dolardı.



Partilerin başkanlık yarışına sokacakları isimleri belirleme süreci de dahil edildiğinde, tüm adayların ve aday adaylarının yaptığı harcama 1.55 milyar dolar civarında oldu. Önceki seçimlerde yapılan harcamalara bakıldığında bu rakamın, 2004'teki seçimin iki, 2000'deki seçimin ise neredeyse üç katı olduğu dikkati çekiyor.



Kampanyaları için daha fazla finansal kaynak bulan iki adayın, her zamankinden daha fazla gezdikleri, daha fazla personel çalıştırdıkları ve daha fazla reklam verdikleri göze çarpıyor.



Obama, en fazla harcamayı yapan isim olarak öne çıkıyor. Teknolojiden yararlanan ve interneti, 200 dolardan az olmak üzere bağışta bulunmak isteyenlerin hizmetine sunarak inanılmaz bir siyasi ağ vasıtası haline getiren Obama, finans sağlama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı ve toplamda 641 milyon dolarlık kampanya bütçesi elde etti.



Harcanan miktarlara bakıldığında her iki aday, bir oy için 8 dolar harcamış oldu. Bu rakam, 2004 seçimlerinde bir oy için 5.5 dolardı.