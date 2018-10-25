Adaya kızan CHP'liler toplu istifa etti

CHP Genel Merkezi’nin mevcut belediye başkanı Orhan Ateş’i tekrardan Çorum Oğuzlar ilçesi belediye başkanlığına aday göstermesine sinirlenen CHP’liler toplu istifa etti.

CHP Dodurga İlçe Başkanı Osman Güllü, başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında genel merkeze tepki olarak, yönetim kurulu üyeleri ile beraber istifa kararı aldı.

Gösterilen adaya tepki amacıyla toplu istifa kararı alan Oğuzlar CHP İlçe Teşkilatı’nın, istifa gerekçelerini yazılı olarak parti merkezine iletecekleri öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nce, açıklanan 105 belediye başkan adayı arasında hâlen Oğuzlar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Orhan Ateş de bulunuyor.