-ADAY TOPLANTISI KAN GÖLÜNE DÖNDÜ HATAY (A.A) - 28.04.2011 - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı beldesinde, CHP milletvekili adayı Refik Eryılmaz'ın toplantı yaptığı kahvehaneye pompalı av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralananların sayısı 27'ye yükseldi. Refik Eryılmaz'ın Tekebaşı beldesinde seçim çalışması kapsamında toplantı yaptığı kahvehaneye, sabıkalı olduğu belirtilen E.A. tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralananların sayısı 27'ye yükseldi. Milletvekili adayı Refik Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu yaralılar isimleri şöyle: Cevdet Dönmez, Tuncay Doğru, Cafer Yıldız, Mahmut Arslan, Sebil Dağ, Kemal Yılmaz, Sami Özkan, Edip Okur, Muhittin Müniroğlu, Rabia Ekşi, Ata Elmas, Nimet, Mehmet Emin, Gazi, Cemil ve Nihat Şahutoğlu, Hikmet Tunç, Mithat Çay, Yusuf Şimşek, Aydın Sağlam, Şekip Okur, Sezgin Gümüş, Özkan Dağ, Serdal Gezgin, Eyfer Dönmez, Hacı Aslan. Samandağ ve Antakya devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının tedavisinin ayakta yapılarak taburcu edildiği, 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada Samandağ Devlet Hastanesine gelen CHP Hatay Milletvekili Fuat Çay da saldırıyı kınadığını söyledi. Yaralananların arasında yakınlarının bulunduğunu belirten Çay, ''Serserice yapılmış bir olay. Bu olayı yaratanları kınıyoruz'' dedi. Samandağ Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan milletvekili adayı Refik Eryılmaz da saldırıda ölen olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Olayın en kısa sürede aydınlatılmasını beklediklerini söyleyen Eryılmaz, ''Herkesin soğukkanlılığını koruması gerekir. Toplumsal barış her şeyden önemli'' diye konuştu. Bu arada saldırganın yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.