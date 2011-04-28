T24 LogoT24 Logo
Gündem

ADAY TOPLANTISI KAN GÖLÜNE DÖNDÜ HATAY (A.A)

28 Nisan 2011 19:42

-ADAY TOPLANTISI KAN GÖLÜNE DÖNDÜ HATAY (A.A) - 28.04.2011 - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı beldesinde, CHP milletvekili adayı Refik Eryılmaz'ın toplantı yaptığı kahvehaneye pompalı av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralananların sayısı 27'ye yükseldi.  Refik Eryılmaz'ın Tekebaşı beldesinde seçim çalışması kapsamında toplantı yaptığı kahvehaneye, sabıkalı olduğu belirtilen E.A. tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralananların sayısı 27'ye yükseldi.  Milletvekili adayı Refik Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu yaralılar isimleri şöyle:  Cevdet Dönmez, Tuncay Doğru, Cafer Yıldız, Mahmut Arslan, Sebil Dağ, Kemal Yılmaz, Sami Özkan, Edip Okur, Muhittin Müniroğlu, Rabia Ekşi, Ata Elmas, Nimet, Mehmet Emin, Gazi, Cemil ve Nihat Şahutoğlu, Hikmet Tunç, Mithat Çay, Yusuf Şimşek, Aydın Sağlam, Şekip Okur, Sezgin Gümüş, Özkan Dağ, Serdal Gezgin, Eyfer Dönmez, Hacı Aslan. Samandağ ve Antakya devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının tedavisinin ayakta yapılarak taburcu edildiği, 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada Samandağ Devlet Hastanesine gelen CHP Hatay Milletvekili Fuat Çay da saldırıyı kınadığını söyledi. Yaralananların arasında yakınlarının bulunduğunu belirten Çay, ''Serserice yapılmış bir olay. Bu olayı yaratanları kınıyoruz'' dedi.  Samandağ Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan milletvekili adayı Refik Eryılmaz da saldırıda ölen olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Olayın en kısa sürede aydınlatılmasını beklediklerini söyleyen Eryılmaz, ''Herkesin soğukkanlılığını koruması gerekir. Toplumsal barış her şeyden önemli'' diye konuştu. Bu arada saldırganın yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24