"Aday olamayan 13 MHP'li parti içinde kalıp İstanbul milletvekili Atila Kaya gibi hareket edecek"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, MHP'nin açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almayan 13 milletvekilinin durumuna ilişkin olarak kulis bilgisi aktardı. Zeyrek, 13 milletvekilinin partisini sıklıkla eleştiren MHP'li Atila Kaya'nın faaliyetleri gibi hareket edeceğini iddia etti.

Zeyrek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dışındaki adaylar sahaya inse de seçim atmosferi henüz sokağa tam yansımadı" ifadesini kullanarak, yazısının ilgili bölümünde Kaya ve 13 milletvekili hakkında şunları söyledi:

"Siyaset, geçen haftaya dek cumhurbaşkanı adaylıkları üzerinden hareketlenmişti.

Altı aday ismi ve Cumhurbaşkanlığı oy pusulası netleşince, o gündem bitti. İngiltere ziyareti ve Filistin meselesi nedeniyle yoğun bir diplomatik trafiği olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dışındaki adaylar sahaya inse de seçim atmosferi henüz sokağa tam yansımadı.

Siyaset, asıl bugünden sonra hareketlenecek. Çünkü, artık milletvekili aday listeleri netleşecek.

Bu konuda ilk adımı MHP Lideri Devlet Bahçeli attı. Milletvekili aday listesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Siz de fark etmişsinizdir, MHP’nin listesinde “kimlerin olduğu” sorusundan çok “kimlerin olmadığı” konuşuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için imza vermeyen beş milletvekilinin aday olmayacağı zaten biliniyordu. Ancak 8 MHP milletvekili daha listelerde yer bulamadı. MHP milletvekili aday listesinin en ilginç yanı, 16 Nisan 2017 günü referanduma sunulan Anayasa değişiklik metninin hazırlanmasında MHP’yi temsil eden Mehmet Parsak’ın listede olmayışıydı. Bu sürpriz haberin duyulmasından sonra “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuracağı hükümette MHP’yi temsilen bakan olacak” yorumları yapıldı. Ancak Bahçeli’ye yakın bir kaynağıma, “Bakan mı olacak” diye sorduğumda güldü ve “Yok öyle bir şey. Bu iddiayı kim ortaya attı bilmiyorum ama gerçekten komik. Kendisi Sayın Genel Başkan’ın not ettiği bir yanlış yapmıştır” ifadesini kullandı. Yaptığım görüşmelerde, aday olamayan 13 MHP milletvekilinin parti içinde kalıp İstanbul milletvekili Atilla Kaya’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda faaliyet göstereceğini de öğrendim."

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