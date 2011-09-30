-Aday kadro açıklandı İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Almanya ve Azerbaycan ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'da 7 Ekim Cuma günü Almanya, 11 Ekim Salı günü de Azerbaycan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday karosuna 28 futbolcu davet edildi. Teknik direktör Guus Hiddink tarafından aday kadroya çağrılan oyuncular şunlar: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Standard Liege), Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Selçuk İnan, Yekta Kurtuluş, Kazım Kazım (Galatasaray), Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Mehmet Aurelio (Beşiktaş), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Hamit Altıntop (Real Madrid), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin), Mehmet Topal (Valencia), Arda Turan (Atletico Madrid), Gökhan Töre (Hamburg), Mevlüt Erdinç (Paris Saint Germain), Umut Bulut (Toulouse)