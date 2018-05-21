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Aday gösterilmeyen Sırrı Süreyya Önder'den açıklama

"Bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim"

21 Mayıs 2018 17:19

Halkların Demokrasi Partisi, (HDP) 24 Haziran'da yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i yeniden aday göstermedi. Önder, partisinin ikinci dönem kuralı kapsamında kendisini aday göstermediğini belirterek "Bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim" dedi.

İkinci dönem kuralının HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve cezaevinde bulunan milletvekilleri için geçerli olmadığını söyleyen Önder, aday olmadığının basına sızmasının ardından  Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada  "HDP’nin listesinde emek ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinin büyük bir temsiliyeti var. Ben de bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim. Bu mücadeleyi yürütmek için zaten milletvekili olmaya da gerek yok”  dedi.

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