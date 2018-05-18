Aday gösterilmeyen MHP'li Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, partisi tarafından 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nde aday gösterilmemesine ilişkin "Bu safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir" dedi.

Milletvekili aday adaylık başvurusu yapmasına rağmen bugün partisi tarafından açıklanan milletvekili listesinde yer almayan MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Partisinde bugüne kadar genel başkan yardımcılığı ve grup başkanvekili görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Vural, "Davamı ve partimi layıkıyla temsil ve daim yüksek hedeflere ulaştırma ülküsü ve inancıyla görevlerimi yerine getirirken büyük Türk milletinin değer, menfaat ve ihtiyaçları, milliyetçi-ülkücü hareketin, kutlu davamızın ülküleri ve uhdemdeki görevin onur ve haysiyeti her zaman için vazgeçilmez rehberim olmuştur" dedi.

Adaylık başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Vural, "Bu safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir. Böylece şuur, şeref ve gururla üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"Artık milletin sinesindeyim"

Milletvekilliğinin, siyasi mücadelenin ne başlangıcı ne de sonu olduğunu dile getiren Vural, şunları söyledi:

"Dediler ki 'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur.' 'Sükutun da bir sesi vardır.' dedim. Dava arkadaşlarımın ve milletimin her ortamda gösterdikleri sevgi ve saygı, gönüllerinde samimi ve güvenli bir yerim olduğunu hissettiriyor. Onlara şükran borçluyum. Onların gönülleri olmasaydı gözleri beni göremezdi. Temiz kalpli insanların hepsi gönüllerinde edindiğim yerime daima sahip çıktığımdan emin olsun. Emaneti gönüllerine teslim ediyorum. Artık milletin sinesindeyim. Gönüller yapmaya devam edeceğim. Gönülden de göze yol vardır. 'Niyet hayır, akıbet hayrolsun'. Siyasi mücadelem, bilgi, fikir ve tecrübelerimi aktif olarak sunma gayretim ve arayışım devam edecektir."