Adapazarı'nda "yüksek sesli müzik" kavgası; 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da Adapazarı ilçesinde bir taksi durağında yüksek sesli müzik dinleyen taksici kardeşlerden rahatsız olan bir grup, kurşun yağdırdı. 2 taksici kardeş hayatını kaybederken,1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Donatım ilçe otobüs duraklarının bulunduğu yerde iki grup arasında müzik sesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada taksici oldukları öğrenilen E.Y., F.Y. isimli iki kardeş ile kardeşlerin kuzeni olan E.Y., yaralandı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan iki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.