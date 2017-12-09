Adapazarı'nda 2 bin kişi Kudüs için yürüdü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren yaklaşık 2 bin kişi, tekbir getirerek yürüdü.

Adapazarı\'nda, 62 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek \'Kudüs İçin Ayağa Kalk Sakarya\' yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişi kent merkezindeki Çark Caddesi\'nde toplandı. Ellerinde \'Ey Trump sen hayırdır!\' ve \'Kudüs İslam\'ındır\' yazılı dövizler taşıyan kalabalık caddede tekbir getirerek yürüdü. Yürüyüş Orhan Camii Meydanı\'nda son buldu. Filistinli Zeyd Mahir yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, \"Biz İsrail ve Amerika\'yı çok iyi tanıyoruz. Onlara kanmıyoruz. Kudüs bizimdir, vazgeçmeyeceğiz\" dedi.

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