Ada'nın adamı Gerrard



İngiltere'de Futbol Yazarları Birliği, Liverpool'un yıldızı Steven Gerrard'ı Yılın Futbolcusu seçti.







Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Steven Ferrard, futbol yazarlarının oylarıyla Ada'da Yılın Futbolcusu seçildi.



1948 yılından bu yana yılın futbolcusunu belirleyen Futbol Yazarları Birliği, Gerrard'ı, Manchester Unitedlı Ryan Giggs ve Wayne Rooney'nin önünde bu prestijli ödüle layık gördü. Gerrard aynı zamanda 1990'da John Barnes'ın ardından yılın futbolcusu seçilen ilk Liverpool oyuncusu oldu.



Futbol Yazarları Birliği yöneticisi Steve Bates, başarılı futbolcu için, "Steven Gerrard bu sezon en üst düzeyde performans gösterdi. Neslinin en başarılı oyuncularından biri olarak öne çıkan Gerrard, takımına yaptığı katkılarla bu ödülü haketmiştir" ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Rafael Benitez'in son dönemde daha fazla hücuma yönelik oynattığı yıldız futbolcu, bu sezon takımı adına 23 gol kaydetti. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği ise Yılın Futbolcusu ödülüne Ryan Giggs'i layık görmüştü.



