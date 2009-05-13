T24 LogoT24 Logo
Spor

Ada'nın adamı Gerrard

İngiltere'de Futbol Yazarları Birliği, Liverpool'un yıldızı Steven Gerrard'ı Yılın Futbolcusu seçti.

13 Mayıs 2009 03:00


İngiltere'de Futbol Yazarları Birliği, Liverpool'un yıldızı Steven Gerrard'ı Yılın Futbolcusu seçti.



Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Steven Ferrard, futbol yazarlarının oylarıyla Ada'da Yılın Futbolcusu seçildi.

1948 yılından bu yana yılın futbolcusunu belirleyen Futbol Yazarları Birliği, Gerrard'ı, Manchester Unitedlı Ryan Giggs ve Wayne Rooney'nin önünde bu prestijli ödüle layık gördü. Gerrard aynı zamanda 1990'da John Barnes'ın ardından yılın futbolcusu seçilen ilk Liverpool oyuncusu oldu.

Futbol Yazarları Birliği yöneticisi Steve Bates, başarılı futbolcu için, "Steven Gerrard bu sezon en üst düzeyde performans gösterdi. Neslinin en başarılı oyuncularından biri olarak öne çıkan Gerrard, takımına yaptığı katkılarla bu ödülü haketmiştir" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Rafael Benitez'in son dönemde daha fazla hücuma yönelik oynattığı yıldız futbolcu, bu sezon takımı adına 23 gol kaydetti. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği ise Yılın Futbolcusu ödülüne Ryan Giggs'i layık görmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24