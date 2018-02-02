Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

5 AYLIK KIZINI GÖRMEYE GELECEKTİ

Şehidin eşi Ece Şık\'a acı haber, anne ve babasıyla kaldığı Mersin\'in Anamur ilçesinde verildi. 17 Nisan 2016\'da Ece Şık ile hayatını birleştiren Şehit Halil İbrahim Şık\'ın 5 aylık Nevra isminde bir kızı olduğu öğrenildi. Kızını ilk ve son kez doğumda gördüğü belirtilen şehidin, 20 gün sonra izne gelip kızını görmeyi planladığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, Cuma namazına müteakiben Anamur Otogar Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kalınören Mezarlığı\'na defnedileceği belirtildi.

ŞEHİDİN PAYLAŞIMLARI YÜREK DAĞLADI

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık\'ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. 2014 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) görev yapan Şık\'ın şehit düştüğü bölgede 2 Kasım 2017\'de yağış nedeniyle sisli havadan yararlanarak Türkiye\'ye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 silah arkadaşının da şehit düştüğü ve şehit düşen arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

Akif ÖZDEMİR-Mithat ÜNAL/ADANA-ANAMUR (Mersin), (DHA)

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