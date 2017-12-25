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Adana'ya şehit ateşi düştü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in (25) memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine acı haber ulaşt

25 Aralık 2017 15:43

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil\'in (25) memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesine acı haber ulaştı.
3 yıllık asker olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil\'in şehit olduğu haberi, babası Adnan Çil\'e böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nefroloji Servisi\'nde doktor kontrolünde verildi. Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı Mahallesi\'ndeki evinde bulunan anne Gülendam Çil\'e ise acı haberi askeri yetkililer verdi.
Evli ve 1 çocuk babası olan Seyfettin Orkun Çil\'in eşi Yeşim Çil\'in Kozan ilçesinde sağlıkçı olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin baba ocağına taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yarın yapılacak törenin ardından Adana\'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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