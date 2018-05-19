Adana'ya Rus avukat gelin

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANALI Jeoloji Mühendisi Yusuf Şafak (30), Rusya\'da tanıştığı avukat Anastasia Chernova (27) ile dünyaevine girdi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü\'nden mezun olan Yusuf Şafak, çalıştığı şirket tarafından Rusya\'nın St. Petersburg kentinde görevlendirildi. Şafak, dışarıya çıktığı bir günde ortak arkadaşları vesilesiyle Rusya\'da avukat olarak görev yapan Anastastia Chernova ile tanıştı. Çift, 4 yıllık beraberliğin ardından evlilik kararı aldı. Rus gelinin memleketi St. Petersburg\'da düğün yapan çift, daha sonra Türkiye\'ye döndü.

TÜRK DÜĞÜNÜ

Çift, Adana\'da Seyhan Oteli\'ndeki balo salonunda 14 Mayıs\'ta yapılan düğünle dünyaevine girdi. Rusya\'dan çok sayıda davetlinin de katıldığı düğünde, genç çift coşkulu bir gece yaşadı. Antalya Kemer\'e balayına giden çift, Rusya\'nın Nijniy Novgorod kentine yerleşecek.

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