-ADANA'YA METEOROLOJİK UYARI ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Adana'nın Ceyhan, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesinin güneyi, Yumurtalık ile Karataş ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi. Fırtına ile beraber sahil kesimleri ile açıklarında su hortumu oluşma riskinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.