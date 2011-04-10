-ADANA'YA LİMAN VE ÇİMENTO FABRİKASI ADANA (A.A) - 10.04.2011 - Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'ne, yaklaşık 300 milyon dolarlık liman ve çimento fabrikası yatırımı gerçekleştirileceği bildirildi. Yumurtalık Serbest Bölge Müdürü Muharrem Pusat, yaptığı açıklamada, merkezi Bursa'da bulunan Kutlucan Çimento ve Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'nin serbest bölgede liman ve çimento fabrikası kurmak için 420 bin metrakarelik alan kiraladığını söyledi. Yatırımlar için firmaya gerekli izinlerin verildiğini kaydeden Pusat, önümüzdeki aylarda tesisin temelinin atılacağını bildirdi. Pusat, proje kapsamında inşa edilecek çimento fabrikasının kapasitesinin yıllık 2 milyon ton olacağını belirterek, yaptırılacak limanın ise 30 bin DWT'luk gemilerin yanaşabileceğine dikkati çekti. Projenin 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Pusat, yatırımın toplam tutarının 300 milyon dolar civarında olduğunu bildirdi. Pusat, yatırımların inşaat çalışmaları sırasında yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini, tesislerin hizmete girmesiyle bu sayının artabileceğini vurguladı. -220 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ- Pusat, bölgenin toplam 4,5 milyon metrekarelik bir alanda kurulu olduğunu ve bugüne kadar 1 milyon 200 bin metrekarelik alanın ilgili firmalara kiralandığını ifade ederek, halen 3 milyon metrekarelik kiralanabilir alanlarının bulunduğunu belirtti. Bölgede halen 26 firmanın faaliyet ruhsatı aldığını hatırlatan Pusat, bu firmaların daha çok petro-kimya ve akrilik elyaf üretimi gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydetti. Pusat, serbest bölgenin geçen yılki işlem hacminin de yaklaşık 220 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Pusat, yapılacak yatırımlarla bu rakamın önümüzdeki yıllarda artacağını sözlerine ekledi.