T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Adana'ya 100 milyar dolarlık krom müjdesi

Bölgedeki krom zenginliğinin 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

28 Mart 2012 18:47

Krom tesislerinin faaliyet gösterdiği Aladağ ilçesinde 50 bin metrelik sondajlama çalışması sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni krom rezervi bulundu. Dedeman Madencilik Aladağ İşletme Müdürü Maden Mühendisi Yunus Soysal yaptığı açıklamada, Adana'nın Aladağ ilçesinde, yaklaşık 50 yıldır krom işletmeciliği yapıldığını belirtti.

Soysal, şöyle konuştu:

''50 bin metrelik sondajlama çalışması sonrasında, yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni krom rezervi bulduk. Ocaktan çıkararak işleme tabi tutulmamış 100 milyon ton tüvenandan, zenginleştirme işlemine tabi tuttuğunuzda 10 milyon ton konsantre cevheri bulduğumuzu tahmin ediyoruz. Parasal olarak da 3 milyar dolar gibi bir potansiyeli yakaladık. Talep ve fiyat bu seviyede giderse benim öngörüm bölgedeki krom zenginliği 100 milyar dolar civarında.''

10 ayrı tesisin faaliyet gösterdiği bölgede yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanmasıyla çevre köylerde refah seviyesi yükseldi, tersine göç başladı.

ETİKETLER

krom

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24