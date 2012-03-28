Adana'ya 100 milyar dolarlık krom müjdesi

Krom tesislerinin faaliyet gösterdiği Aladağ ilçesinde 50 bin metrelik sondajlama çalışması sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni krom rezervi bulundu. Dedeman Madencilik Aladağ İşletme Müdürü Maden Mühendisi Yunus Soysal yaptığı açıklamada, Adana'nın Aladağ ilçesinde, yaklaşık 50 yıldır krom işletmeciliği yapıldığını belirtti.

Soysal, şöyle konuştu:

''50 bin metrelik sondajlama çalışması sonrasında, yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni krom rezervi bulduk. Ocaktan çıkararak işleme tabi tutulmamış 100 milyon ton tüvenandan, zenginleştirme işlemine tabi tuttuğunuzda 10 milyon ton konsantre cevheri bulduğumuzu tahmin ediyoruz. Parasal olarak da 3 milyar dolar gibi bir potansiyeli yakaladık. Talep ve fiyat bu seviyede giderse benim öngörüm bölgedeki krom zenginliği 100 milyar dolar civarında.''

10 ayrı tesisin faaliyet gösterdiği bölgede yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanmasıyla çevre köylerde refah seviyesi yükseldi, tersine göç başladı.