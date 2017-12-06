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Spor

Adanaspor Teknik Sorumlusu Arın: "Zor bir viraja giriyoruz"

ADANA,(DHA) - Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, konuk edecekleri Elazığspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi

06 Aralık 2017 14:47

ADANA,(DHA) - Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, konuk edecekleri Elazığspor\'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.
TFF 1\'inci Lig\'in 15\'inci haftasında Adanaspor, cumartesi günü Elazığspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Adanaspor\'da teknik sorumlu Eyüp Arın, Elazığspor\'un iyi birliktelik sağlayıp bir arada oynamayı başardığını ifade etti.
Elazığspor\'un inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini dile getiren Eyüp Arın, \"Eksik bölgeleri var. Onlar iyi yönlerini kapatıp eksik bölgelerinden vurmaya çalışacağız. Bekleyerek oynayacağız. Sabırlı ve arzulu oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara seçenekler sundum. Zor bir viraja giriyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Canla başla çalışacağız\" dedi.
Arın, kart cezalısı olan Didi\'nin bu hafta sahada yerini alamayacağını da sözlerine ekledi.

(FOTOĞRAFLI)

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