Süper Lig'e yükselen ilk takım Adanaspor oldu

Bu sezon ise teknik direktör Engin İpekoğlu idaresinde bir üst lige çıkan Akdeniz ekibi, tarihinde 5'inci kez Süper Lig'e yükseldi.

Turuncu-beyazlılar ayrıca, 4 kez play-off mücadelesinde Süper Lig'in kıyısından dönmüştü. Adanaspor, 1994-1995, 1996-1997, 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında play-off'larda mücadele etmiş ancak Süper Lig'e yükselememişti.



Taraftarlar maçın bitiminin ardından sahaya inerek Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı.



19 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Adanaspor bu galibiyetle birlikte puanını 65 yaptı ve tam 13 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Play-off savaşı veren Gaziantep BB ise 41 puanla 9. sırada yer aldı.

PTT 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacakken, Gaziantep BB ise deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Engin İpekoğlu ile 19 maçlık yenilmezlik serisi

Adanaspor, takımın başına 12. haftada geçen teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde 19 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Teknik direktör Eyüp Arın idaresinde sezonun ilk 11 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan turuncu-beyazlı ekip, bu sonuçlarla 14 puanla düşme hattının 3 puan üstünde 11. sırada yer almıştı.



Ligin 12. haftasında göreve getirilen Engin İpekoğlu ile ilk maçta, sahasında Boluspor'a 2-1 kaybeden Adanaspor, daha sonra yenilgi yüzü görmedi.

İpekoğlu ile 19 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 51 puan toplayan ve puanını 65'e yükselten turuncu-beyazlılar, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e adını yazdıran ilk takım oldu.

Adanaspor, kalan 3 haftada, Multigroup Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ve Vartaş Elazığspor ile karşılaşacak.