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Spor

Adanaspor'da 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

18 Kasım 2020 19:53

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’dan yapılan açıklamada, tüm takıma yapılan Koronavirüs testinden sonra 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Konuyla iligili kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

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