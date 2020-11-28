Adanaspor'da 29’u futbolcu toplam 40 pozitif vaka!

Adanaspor'da 30 kişinin daha Koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpte pozitif vakaların sayısı 29'u futbolcu olmak üzere 40'a çıktı.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da 30 kişinin daha Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır" denildi.

Adanaspor, TFF protokolleri gereği, 30 Kasım'da oynanacak Boluspor maçında hükmen yenik sayılacak.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, Göztepe maçı öncesi yapılan testlerde 1 futbolcu ve 2 teknik heyet personelinin pozitif çıktığı açıklandı.