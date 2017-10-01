Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Bilal Gölen (xx), Bersan Duran (xx)

ADANASPOR: İrfancan (xx)- Abdulaziz (x) (Dk.56 Bahattin xx), Magaye (xxx), Bilal Yener (xx)(Dk.72 Sercan Kaya x), Oğuzhan (x) (Dk.88 (Tevfik), Onur Akbay (xx), Rodrigo (xx), Renan Da Silva (xx), Gökhan Meral (xx), Vinicius (xx), Koman (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx)- Stephane (xx), Mehmet Ozan (xx), Jasmin (xx), Hamza (xxx), Gökhan Karadeniz (x) (Dk. 46 Haris (x), Mansaly (xx), Burhan (xx) (Dk. 73 Nobre x), Hakan Arslan (xx), Taylan (xx) (Dk.80 Abdulkadir x), Erhan (xx)GOLLER: Dk.90 ve 90+3 Magaye (Adanaspor), Dk.85 Hamza (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Taylan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 7\'nci haftasında Adanaspor, kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 2-1 yendi.

27\'nci dakikada rakip takım ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdulaziz\'in kaleye gönderdiği top çok az farkla auta çıktı.

38\'inci dakikada Koman\'ın pasıyla ceza sahasına giren Abdulaziz\'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan Canbazoğlu\'nda kaldı.

53\'üncü dakikada Hakan Arslan\'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak az farkla auta çıktı.

61\'inci dakikada Gökhan Meral\'in kaleye 35 metre uzaktan sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

64\'üncü dakikada ceza sahası içinde Bilal Yener\'in yükselttiği topa iyi yükselen Bahattin\'in vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

66\'ncı dakikada ikili mücadelede Koman\'ı çalımlayan Taylan, kazandığı topu Hamza ile buluşturdu. Hamza\'nın kalecinin üzerinden aşırttığı vuruşta top üst direkten döndü.

85\'inci dakikada topla buluşan Hamza, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda üstten aşırma bir vuruşla golü attı: 0-1.

90\'ıncı dakikada ceza sahası içinde Sercan Kaya\'nın pasına düzgün bir vuruş yapan Magaye beraberlik golüne imza attı: 1-1.

90+3\'üncü dakikada Magaye\'nin ceza sahası önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma Adanaspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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