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Spor

Adanaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi ortalık karıştı

Polis TOMA'lar ile önlem alarak maç saatinden önce toplanan taraftarları stada yönlendirdi

19 Kasım 2016 22:05

Adanaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi taşkınlık çıkaran Adanaspor taraftarlarına polis müdahale etti.

Bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Adanaspor taraftarı stadyuma gitmeden önce İnönü Parkı'nda buluştu. Yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu, Atatürk Caddesi üzerinden Gazipaşa Bulvarı'na dönerek stada gitmek istedi. Bu sırada üzerinde Beşiktaş forması bulunan bir taraftarı fark eden Adanasporlular onu kovalamaya başladı.

Gazipaşa Bulvarı'nın girişinde polis tarafından durdurulan taraftarlar "Dağılmazsanız müdahale edeceğiz" ifadesiyle ikna edilerek stadyuma yönlendirildi. Caddede çok sayıda çevik kuvvet polisi ve bir TOMA önlem aldı. 

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