T24 LogoT24 Logo
Spor

Adanaspor: Başkan yoksa, teknik heyet de yok!

06 Mayıs 2009 17:45

Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Ekrem Al, Altay maçında çıkan olayların ardından görevini bıraktığını açılayan başkan Bayram Akgül'ün olmaması halinde teknik heyetin de görev üstlenmeyeceğini belirtti.

Ekrem Al, yazılı açıklamasında, Akgül'ün Türk futbolu için bir şans olduğunu ve onu kaybetmenin Adanaspor'un sonu olacağını ifade etti.

Takımın başına geçmesinin ardından başkan Akgün'ün kendisine her konuda destek verdiğini belirten Al, şunları kaydetti:

"Devre arası herkes 'bu takım ligden düşer' diyordu. Son yaptığımız Altay maçı ile Turkcell Süper Lig'e çıkma şansımızı kaybettik. Maçın sonlarında yaşanan olaylar hepimizi çok üzmüştür. Bu olaylardan sonra Adanaspor büyük zarar görecektir. Başkanımız yaşananların ardından istifa ettiğini açıklamış ve artık bu işi götüremeyeceğini vurgulamıştır. Eğer o yoksa teknik heyet olarak bizler de yokuz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24