Adanaspor: Başkan yoksa, teknik heyet de yok!

Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Ekrem Al, Altay maçında çıkan olayların ardından görevini bıraktığını açılayan başkan Bayram Akgül'ün olmaması halinde teknik heyetin de görev üstlenmeyeceğini belirtti.



Ekrem Al, yazılı açıklamasında, Akgül'ün Türk futbolu için bir şans olduğunu ve onu kaybetmenin Adanaspor'un sonu olacağını ifade etti.



Takımın başına geçmesinin ardından başkan Akgün'ün kendisine her konuda destek verdiğini belirten Al, şunları kaydetti:



"Devre arası herkes 'bu takım ligden düşer' diyordu. Son yaptığımız Altay maçı ile Turkcell Süper Lig'e çıkma şansımızı kaybettik. Maçın sonlarında yaşanan olaylar hepimizi çok üzmüştür. Bu olaylardan sonra Adanaspor büyük zarar görecektir. Başkanımız yaşananların ardından istifa ettiğini açıklamış ve artık bu işi götüremeyeceğini vurgulamıştır. Eğer o yoksa teknik heyet olarak bizler de yokuz."

