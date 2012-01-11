-Adanaspor: 1 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 ADANA (A.A) - 11.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmada Adanaspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. 54. dakikada Doka'nın köşe atışına yükselen Cesairo'nun kafa vuruşunda top az farkla oyun alanının dışına çıktı. 57. dakikada Adanasporlu Okan Salmaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 65. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Zeki'nin penaltı noktasından şutunu kaleci Tolgahan güçlükçe çeldi. Kaleciden dönen topu Metin, ağlarla buluşturdu: 1-1 74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Doka'nın vuruşu yandan auta çıktı. 77. dakikada Adanasporlu Okan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Oğuzhan önledi. Dönen topa vuran Fevzi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı. 89. dakikada Okan'ın ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleciden dönen topu Etame tamamlamak istedi ancak topu defans oyuncuları çizgiden çıkardı. 104. dakikada Okan'ın ceza sahasından sert vuruşunda top direkten döndü. 107. dakikada Efe'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2 Karşılaşmayı 2-1 kazanan İstanbul ekibi tur atlayan taraf oldu. Stat: 5 Ocak Hakemler: Taner Gizlenci xx, Birol Güldane xx, Deniz Turgut xx Adanaspor: Tolgahan xx, Yaser xx, Adnan xx, Okan xxx, Merthan xxx, Rahman xxx, Barbaros xx (Dk. 72 Kibong xx), Ayhan xxx, İlkem xx, İzzet xx, Fevzi xx (Dk. 85 Etame x) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Can xxx, Cesario xxx, Zeki xxx, Visca xxx (Dk. 63 Tevfik x), Ekrem xx, Metin xxx, Taner x (Dk. 46 Doka xxx), Silva xxx, Rızvan xxx, Gökhan x (Dk. 51 Efe xx) Goller: Dk. 57 Okan (Adanaspor), Dk. 65 Metin, Dk. 106 Silva (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 56 İlkem, Dk. 63 Barbaros, Dk. 81 Kibong, Dk. 83 İzzet, Dk. 107 Ayhan (Adanaspor), Dk. 63 Ekrem, Dk. 94 Tevfik, Dk. 116 Cesario (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)