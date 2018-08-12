Adanaspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Orkun Aktaş (xx), Cem Özbay (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx), Göksu (xx), Veli Kızılkaya (xx), Hakan (xx), Ahmet Dereli (xx) (Dk. 72 Eren Keleş xx), Kenan (xx) (Dk. 46 Robert xx), Berkan (xx), Vasile (xxx), Diniz (xx), Gökhan (xx) (Dk. 85 Bilal Yener x), Abdulkadir (xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan (xx) Bjarnason (xx), Ahmet Aras (xx), Tatos (xx), Adem (xx), Bagayoko (xxx) Ali Fırat (xx), Mehmet Yiğit (xx), Emre (xx) (Dk. 90 Kadir), Eren Çinkılınç (xx) (Dk. 85 Orhan x), Kadir (xx)

GOLLER: Dk. 77 Renan Diniz (Adanaspor) - Dk. 65 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor)

SARI KARTLAR: Vasile, Eren, Gökhan (Adanaspor) - Emre, Kadir, Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in ilk hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor\'la 1-1 berabere kaldı.

19\'uncu dakikada sol kanattan Vasile\'nin ceza sahasına taşıdığı topla buluşan Ahmet Dereli\'nin sert şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma güçlükle uzaklaştırdı.

21\'inci dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdulkadir\'in vuruşunda top barajdan döndü.

27\'nci dakikada Adem\'in ceza sahasına yükselttiği topa iyi yükselen Ahmet Aras\'ın vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

33\'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan\'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir\'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

47\'nci dakikada sol kanattan içeri giren Ahmet Dereli\'nin şutunda top ağlarla buluştu fakat hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

55\'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına Gökhan\'ın gönderdiği topa Vasile dokundu. Top kaleciden geri döndü.

61\'inci dakikada Gökhan\'ın ceza sahası içinde gönderdiği topla buluşan Vasile\'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65\'inci dakikada Emre\'nin verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Yiğit, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

70\'inci dakikada ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çeken Gökhan\'ın vuruşunda kaleci topu güçlükle uzaklaştırdı.

77\'nci dakikada kornerden gelen topu karambolde önünde bulan Renan Diniz, topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+3\'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

Karşılaşma 1-1\'lik beraberlikle sona erdi.

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