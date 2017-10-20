Adanaspor - MKE Ankaragücü: 0-0

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Seyfettin Ünal (xx), Murat Şener (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx), Gökhan (xx), Abdulaziz (x)(Dk. 66 Sercan Kaya (xx), Magaye (xx), Oğuz Han (xx), Onur (xx), Tevfik (xx), Rodrigo (x) (Dk. 89 Uğur ), Renan (xx), Vinicius (xx), Koman (x) (Dk. 79 Bekir Yılmaz (xx),

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx), Erdem (x), Sedat (xx), Alihan (xx), Mehmet (xx), Putsila (xx), Mehmet Umut (x), Arif (xx), İlhan (x) (Dk. 86 Kehinde x), Gençer (xx), Da Silva (x)(Dk. 63 Kenan Özer (xx)

SARI KARTLAR: Gökhan Süzen, Rodrigo, Magaye, Onur, (Adanaspor), Sedat, Alihan, Putsila (MKE Ankaragücü)

TFF 1\'inci Lig\'in 9\'uncu haftasında Adanaspor, kendi evinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

7\'nci dakikada Ankaragücü adına ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut Nayir\'in sert şutunu kaleci İrfan iki hamlede önledi.

31\'inci dakikada Abdülaziz\'in köşe vuruşuyla ceza sahası içinde Onur, önüne gelen topa dokunamadı, defans uzaklaştırdı.

45\'inci dakikada Abdülaziz\'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Oğuz Han\'ın kafa vuruşunda kaleci Korcan topu kornere çeldi.

53\'üncü dakikada ceza sahası içinde Oğuz Han\'ın ortaladığı topa dokunan Magaye\'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.

55\'inci dakikada Da Silva\'nın ceza sahasının hemen dışından kaleye gönderdiği sert şurtta top az farkla üstten auta çıktı.

62\'nci dakikada ceza sahası içinde Abdülaziz\'in kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

82\'nci dakikada Bekir\'in ceza sahası içinde kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Korcan kornere çeldi.

85\'inci dakikada Magaye\'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasi içinde Sercan\'ın kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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