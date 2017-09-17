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Spor

Adanaspor - Manisaspor : 1 - 0

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA,(DHA) -    STAT : 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Önder Yılmaz (xx), Selahattin Altay (xx) ADANASPOR: İrfan Can (xx), Gökhan Süzen (xx), Abdulaziz (x)(Dk

17 Eylül 2017 01:04

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA,(DHA) - 

 
STAT : 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Önder Yılmaz (xx), Selahattin Altay (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx), Gökhan Süzen (xx), Abdulaziz (x)(Dk. 46 Oğuzhan xx), Vinicius Silva (xx), Bilal (xxx) (Dk.90 Bekir Yılmaz), Tevfik (xx), Rodrigo (xx), Renan Silva (xx), Renan Diniz (xx), Vinicius İgnacio(),  Bahattin (xx) (Dk.89 Gökhan Meral)

MANİSASPOR: Emrullah (xx), Metin (x) (Dk.67 Billal Sebahi (xx), İsmail (xx), Ndong (xx), Abdulkadir (xx), Atiemwen (xx), Dimov (xx), Mustafa (xx) (Dk. 85 Perovic), Ümit (x) (Dk.78 Fahri (x), Berkay (xx), Hikmet (xx)

GOLLER: Dk. 79 Bilal (Adanaspor) 

SARI KARTLAR: Abdulaziz, (Adanaspor) -  Abdulkadir (Manisaspor)

TFF 1. Lig\'in 5\'inci haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Manisapor\'u 1-0 mağlup etti.

10\'uncu dakikada gelişen Adanaspor atağında topla ceza sahasında buluşan Bahattin\'in vuruşunu kaleci Emrullah kornere çeldi. 
19\'uncu dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Bahattin\'in sert şutu kaleci Emrullah\'ta kaldı.
32\'nci dakikada sağ taraftan rakip savunmayı geçen Renan Diniz\'ir ceza sahasına yaptığı ortada kafayla topu ağlara göndermeye çalışan Bilal\'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
27\'nci dakikada Gökhan Süzen\'i sert bir müdahaleyle yere düşüren Manisasporlu Abdulkadir, sarı kartla cezalandırıldı.
47\'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bilal\'in sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleci Emrullah\'ta kaldı.
77\'nci dakikada ceza sahası içinde kaleci Emrullah ile karşı karşıya kalan Bahattin\'in vuruşunu kaleci kornere çeldi.
79\'uncu dakikada Bilal\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.


(FOTOĞRAFLI)

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