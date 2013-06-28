Adana'nın Seyhan ilçesinde bir camide çocuklara karate eğitimi veriliyor

Adana'da Seyhan Müftülüğü'ne bağlı Karabucak Camiî'ndeki yaz Kuran kurslarında din eğitimi ve Kuran'ın yanı sıra karate dersleri de veriliyor.

Konu hakkında bilgi veren Seyhan Müftüsü Halil Ozan "Çocuklarımıza önce dinî bilgileri ve Kuran- ı Kerim'i anlatıyoruz. Daha sonra gelişimlerine katkı sağlamak için spor dalında da eğitimler veriyoruz. Bu camide karateyle ilgili eğitimler veriliyor. Bu hizmeti tüm camilere yayacağız. Kurslarda başarılı olanlara bilgisayar ve bisiklet hediye edeceğiz" diye konuştu.