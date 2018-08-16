"Adanalılar 1 ton altın bozdurdu"

ABD ile Türkiye arasındaki Rahip Andrew Brunson krizinin ardından piyasalardaki hareketlilik durulmuyor. Doların Türk Lirası akrşısında 7.40'ları görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşlara, "Yastık altındaki altınları bozdurun" çağrısında bulundu. Sabah'ta Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman'ın açıklamasına dayandırılan haberde Adanalıların 1 ton altın bozdurduğu ifade edildi.

Söz konusu haberde, "Türkiye'yi dış politikada diz çöktürmek için temmuz ortasında başlayan kur saldırısı merkezli ekonomik kuşatma operasyonuna karşı Türk milleti adeta seferberlik ilan etti. Parasına ve ülkesine sahip çıkan halk yurdun dört bir yanında dolar ve altın bozdurarak küresel oyunu bozmak için harekete geçerken, tekstilden perakendeye, teknolojiden bankacılığa kadar tüm sektörlerde de milli duruş çağrısı her geçen gün yükseliyor" dendi.

Sabah'tan Ziya Ramazanoğlu'nun haberinin bir bölümü şöyle:

İstanbul Hazırgiyim Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 5 hazır giyim ihracatçı birliği ve 11 sektörel dernek başkanıyla dolara karşı TL ile ticaret çağrısı yaptı. Gültepe, "Eleman çıkarılması mümkün değil. Varsa öyle bir durum biz işten çıkarılan arkadaşları almaya hazırız" dedi. TGSD Başkanı Hadi Karasu, yüksek siparişler yüzünden kapasitelerin sınırları zorladığını belirtirken, BMD Başkanı Sinan Öncel ise, kiraların ikiye katlandığını söyledi.

Maaşını Hazine'ye bağışladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen, Türk Lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla bir aylık maaşını hazineye bağışlayacak.

İngiltere'nin önde gelen döviz şirketlerinden ICE, yaz tatili için Türkiye'ye ilgi artınca, kasalarında TL kalmadığını açıkladı. Şirket, İngiliz turistlerden Türkiye'ye görülmemiş bir talep olduğunu belirtti. Şirket, internet sitesi üzerinden yapılan TL alımlarının yüzde 24 bin arttığını açıkladı. ICE Genel Müdürü Louis Bridger "TL'ye görülmemiş bir talep var" dedi.

İstanbul: MASKO Mobilyacılar Çarşısı yönetimi ve esnafı 150 bin dolar bozdurdu.

Yozgat: Çekerek İlçesi'nde 51 köy ve mahalle muhtarı temmuz maaşlarını devlete bağışladı.

Amasya: Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir 9 bin 200 doları Türk Lirası'na çevird

Adana'da bir ton altın

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Yastık altından 1 ton altın çıktı" dedi. 2 bin dolar olan birikimini bozdurduğunu söyleyen Adanalı Fatma Yurduseven, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan tökezlerse Türkiye düşer" diye konuştu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Can Okan Gül, "100 dolarımı bozdurdum" dedi.