Adanalı şirketler ilan vererek atık plastik ithalatı yasağının kaldırılmasını istedi

T24 Ekonomi Servisi

Plastik atık ithalatına getirilen kısıtlamalara itiraz eden Adanalı işletmeler, “Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri” adıyla Sözcü gazetesine ilan vererek, “Hammadde ithalatımıza getirilen engellerden dolayı iflasa sürükleniyoruz” dedi.

İlanda sektörde bir 345 firmanın faaliyet gösterdiği ve 300 bin kişinin istihdam edildiği öne sürüldü. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın hurda plastik ve etilen polimer atık ithalatına yönelik yasağı kaldırmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı dört genelge nedeniyle sektör şirketlerinin hammadde tedarik edemez konuma geldiği belirtildi.

"Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri”nin verdiği ilanda şu ifadeler yer aldı:

“Hammadde stokları tükenen geri dönüşüm tesislerimizde üretim çarkları durdu. Doğrudan istihdam ettiğimiz 300 bin işçimiz ile dolaylı olarak sektörden geçimini sağlayan yüz binlerce insanımız işsizlik riskiyle karşı karşıya kaldı.”

İlanda, atık plastik ithalatını kısıtlayan genelgelerin gözden geçirilmesi istendi.