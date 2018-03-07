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Spor

Adanalı milli sporcu kalp krizinden öldü

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) Bilek Güreşi ve Vücut Geliştirme sporlarında önemli başarılara imza atan Adanalı milli sporcu 38 yaşındaki Cengiz Aydoğan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

07 Mart 2018 17:08

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Bilek Güreşi ve Vücut Geliştirme sporlarında önemli başarılara imza atan Adanalı milli sporcu 38 yaşındaki Cengiz Aydoğan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Adana\'da vücut geliştirme ve bilek güreşi sporlarında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan ve Türkiye\'de çeşitli şampiyonluklara imza atan Adanalı milli sporcu Cengiz Aydoğan, geçtiğimiz pazartesi günü kendisine ait spor salonunda kalp krizi geçirdi. Salonda yaptığı fitness çalışmasının ardından oturduğu yerde kalp krizi geçiren Aydoğan, hastaneye kaldırıldı. Aydoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilek Güreşi Balkan Şampiyonu Adem Aydoğan\'ın ağabeyi olan Cengiz Aydoğan\'ın ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Cengiz Aydoğan\'ın cenazesi Adana\'da Mıdık Mezarlığı\'na defnedildi.

(FOTOĞRAFLI)


 

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