T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adanalı kebapçıdan etlerden Türk bayrağı yaptı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir kebapçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, etle Türk bayrağı hazırladı

29 Ekim 2018 14:34

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir kebapçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'na özel, etle Türk bayrağı hazırladı.
Kent merkezinde kebapçılık yapan Kaburgacı Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler giyip müşterileri bu şekilde karşıladı. İş yeri sahibi Yaşar Aydın, \"Allah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin. Barış, kardeşlik, dostluk içinde her günümüz bayram coşkusunda olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifDHA ADANAEkim Cumhuriyet BayramıTürkKentKaburgacı YaşarYaşar AydınBarışFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24