Adanalı çiftçiler de muz yetiştirecek

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tarımsal üretimde alternatif geçim kaynakları oluşturma projesi çerçevesinde 50 çiftçiye teorik ve pratik olarak muz üretimi eğitimi verilecek.

Adana Valiliği Sosyal Destek Programı Birimi (SODES) kapsamında Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çiftçilere yönelik \'Alternatif Geçim Kaynağı Oluşturma Projesi\' hazırladı. Yumurtalık ilçesine dönük proje Kalkınma Bakanlığı\'nca onaylandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile protokol imzalayan Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, \"Projenin uygulanacağı Yumurtalık ilçesi doğal yapısı, sahip olduğu flora ve fauna zenginliği açısından tarım, balıkçılık, doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip\" dedi.

\"SERADA MUZ ÜRETECEKLER\"

Projenin ayrıntılarını ve amacını anlatan Tekin, proje ile yörede çiftçilere alternatif bir geçim kaynağı oluşturarak onların yaşam standartlarının yükseltilmesi, sosyal yardım alma ihtiyaçlarının ortadan kaldırılması ve köyden kente göçün önüne geçilmesinin hedeflendiğini sölyledi. Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, şöyle dedi:

\"Yumurtalık ilçesinde ikamet eden ve aile işletmeciliği şeklinde çiftçilikle uğraşan 50 çiftçi ve aileleri projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ve demonstrasyon niteliği taşıyan örnek uygulamalar ile hedef gruptaki çiftçiler serada muz yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirilecek ve yörenin potansiyeline uygun alternatif bir geçim kaynağı yaratılacaktır. Bu kapsamda çiftçilere yönelik mesleki eğitim ve beceri kazandırma kursları açılacaktır. Kurslarda teorik ve uygulamalı olarak Muz Yetiştiriciliği Kursu ile Seracılık Kursu verilecektir. Böylece hedef kitlemizde yer alan 50 çiftçi örtü altı muz yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim almış olacaklardır. Uygulamalı eğitimler bölgede kurulacak olan örnek muz serasında gerçekleştirilecektir. Proje sonunda yörede üretim potansiyeli oldukça yüksek olan alternatif bir geçim kaynağı olarak serada muz yetiştiriciliği geliştirilmiş olacaktır.\"

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