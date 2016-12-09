Adana'daki yurt faciasında ölen 10 kız öğrencinin ailesi şikâyette bulunmadı

Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden 10 kız öğrencinin ailesinin savcılığa herhangi bir şikâyette bulunmadıkları ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Aladağ’da hayatını kaybeden çocukların aileleleri arasında sadece bir çocuğun ailesinin davacı olduğunu söyledi.

Adana Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu, savcılığın ifadeleri almaya devam ettiğini, hayatını kaybeden çocukların ailelerinin de ifadelerinin alındığını belirterek, “Sadece bir aile şikayetçi oldu. Bunun dışında hayatını kaybeden çocukların aileleri şikayetçi olmadı. Yaralı çocukların ailelerden ise 12’sinin ifadesi alındı. Bu aileler arasında da şikayetçi olan yok. Ancak biz Adana Barosu olarak kamu adına şikayetçi olmaya ediyoruz” dedi.

Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i çocuk 12 kişinin ölümüyle yurt yangınının ardından başlatılan soruşturmada aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.