T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'daki yurt faciasına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi

04 Aralık 2016 23:50

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin 2 yönetim kurulu üyesi tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı

Yurt yangının ardından gözaltına alınan derneğin 2 yönetim kurulu üyesi ile 1 denetim kurulu üyesinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkça sorgusu tamamlandı. Zanlılardan isimleri açıklanmayan dernek yönetim kurulu üyesi 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı. 

Olayla ilgili gözaltına 14 şüpheliden aralarında yurt müdürü Cumali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un da yer aldığı 4'ü tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

Adanayurt yangınıtutuklamaAladağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24