Adana'daki taraftar gruplarından kampanya: Özgür tribünler için "Hayır"

Anayasa değişikliğinin oylanacağı 16 Nisan'daki referanduma az bir süre kala siyasilerin "Evet" ve "Hayır" kampanyaları yoğunlaşırken sosyal medya üzerinden örgütlenen taraftar grupları da '#ÖzgürTribünlerİçinHAYIR' etiketiyle başlattı.

Adanaspor'un Kaplanpenche taraftar grubu, referandumda 'hayır' oyu kullanacağını belirterek, tribünlerin her türlü işbirliği ve dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Dihaber'in aktardığına göre grubun üyelerinden Ferhat Çelikal, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 'Evet' kampanyası başlatması üzerine '#ÖzgürTribünlerİçinHAYIR' etiketiyle kampanya başlattıklarını söyledi. Çelikal, "Futbolun endüstriyelleşmesi ile siyasetin ilgi alanına girmiştir. Siyasi iktidarlar oy potansiyellerini artırmak ve siyasi rant sağlamak için futbolu hep bir propaganda aracı olarak kullandılar" diye konuştu.

Futbolun siyasi iktidarların mücadelelerinde reklam malzemesi olarak kullanıldığını ifade eden Çelikal, "Futbolun endüstrileşmesine karşı olan tribüncüler olarak referandumda 'hayır' oyunu kullanacağız. Tek adam rejimine karşı 'hayır' diyeceğiz" dedi.

"Başkanlığına 'Hayır' diyeceğiz" diyen Adana Demirspor 6. Bölge taraftar topluluğu üyesi Sergen Şimşek ise, şunları aktardı: "Biz sosyalist bir taraftar topluluğuyuz. Başkanlık sistemine karşı demokrasinin korunmasının gerekliliğine evrensel hukuk ilkeleri açısında sağlayabileceği demokratik koşullardan dolayı inanıyoruz. ‘Hayır’ demek sadece referandum süreci için belirleyici olmakla kalmayıp daha sonrasında da bir başkaldırış olacaktır."

İktidarın tribünleri 'böl, parçala ve yönet' taktiğiyle ayrıştırdığını aktaran Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Kitlelerin her hafta sonu yoğun olduğu tribünler onlar için propaganda alanı, seçim kampanyalarının yürütüldüğü yerdir. Bu yüzden tüm tribün cephelerinde patronların değil işçilerin galibiyetine kadar tezahürat etmeye devam edeceğiz. Her bestenin sonunda sesimizi daha da yükselteceğiz. Bugün başkanlık sistemine karşı demokrasiyi savunacağız. Barış ve demokrasi için 'Hayır' diyeceğiz."